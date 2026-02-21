Temas
Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 21 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 21 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Melgar – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

4:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Real Sociedad vs. Real Oviedo – D Sports, DGO

10:15 a.m. | Real Betis vs. Rayo Vallecano – ESPN 3, Disney+

12:30 p.m. | Osasuna vs. Real Madrid – D Sports, DGO

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Espanyol – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. | Brentford vs. Brighton – Disney+

10:00 a.m. | Aston Villa vs. Leeds – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Chelsea vs. Burnley – Disney+

12:30 p.m. | West Ham vs. Bournemouth – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Manchester City vs. Newcastle – Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Juventus vs. Como – Disney+

12:00 p.m. | Lecce vs. Inter de Milán – Disney+

2:45 p.m. | Cagliari vs. Lazio – ESPN 2, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt – Disney+

9:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Augsburgo – Disney+

9:30 a.m. | Colonia vs. Hoffenheim – Disney+

9:30 a.m. | Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen – Disney+

12:30 p.m. | Leipzig vs. Borussia Dortmund – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Lens vs. AS Mónaco – ESPN 2, Disney+

1:00 p.m. | Toulouse vs. Paris FC – Disney+

3:05 p.m. | PSG vs. Metz – Disney+

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs. Toluca – Claro Sports, Pluto TV

  • MLS – Estados Unidos & Canadá

2:30 p.m. | St. Louis City vs. Charlotte FC – Apple TV

4:45 p.m. | FC Cincinnati vs. Atlanta United – Apple TV

7:30 p.m. | Orlando City vs. New York RB – Apple TV

7:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake – Apple TV

7:30 p.m. | DC United vs. Philadelphia Union – Apple TV

8:30 p.m. | Nashville SC vs. New England Revolution – Apple TV

8:30 p.m. | Houston Dynamo vs. Chicago Fire – Apple TV

8:30 p.m. | Austin FC vs. Minnesota United – Apple TV

8:30 p.m. | FC Dallas vs. Toronto FC – Apple TV

9:30 p.m. | Los Angeles FC vs. Inter Miami – Apple TV

10:30 p.m. | San Diego FC vs. CF Montreal – Apple TV

10:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Sporting KC – Apple TV

10:30 p.m. | Portland Timbers vs. Columbus Crew – Apple TV

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Independiente – TyC Sports Internacional, Fanatiz

3:00 p.m. | Platense vs. Barracas Central – Fanatiz

5:15 p.m. | Deportivo Riestra vs. Huracán – TyC Sports Internacional, Fanatiz

5:15 p.m. | Banfield vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz

7:30 p.m. | Central Córdoba vs. Tigre – Fanatiz, Disney+

