Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 21 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 21 DE FEBRERO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Melgar – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
4:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
7:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Real Sociedad vs. Real Oviedo – D Sports, DGO
10:15 a.m. | Real Betis vs. Rayo Vallecano – ESPN 3, Disney+
12:30 p.m. | Osasuna vs. Real Madrid – D Sports, DGO
3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Espanyol – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
10:00 a.m. | Brentford vs. Brighton – Disney+
10:00 a.m. | Aston Villa vs. Leeds – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Chelsea vs. Burnley – Disney+
12:30 p.m. | West Ham vs. Bournemouth – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Manchester City vs. Newcastle – Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Juventus vs. Como – Disney+
12:00 p.m. | Lecce vs. Inter de Milán – Disney+
2:45 p.m. | Cagliari vs. Lazio – ESPN 2, Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt – Disney+
9:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Augsburgo – Disney+
9:30 a.m. | Colonia vs. Hoffenheim – Disney+
9:30 a.m. | Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen – Disney+
12:30 p.m. | Leipzig vs. Borussia Dortmund – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Lens vs. AS Mónaco – ESPN 2, Disney+
1:00 p.m. | Toulouse vs. Paris FC – Disney+
3:05 p.m. | PSG vs. Metz – Disney+
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Necaxa vs. Toluca – Claro Sports, Pluto TV
- MLS – Estados Unidos & Canadá
2:30 p.m. | St. Louis City vs. Charlotte FC – Apple TV
4:45 p.m. | FC Cincinnati vs. Atlanta United – Apple TV
7:30 p.m. | Orlando City vs. New York RB – Apple TV
7:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake – Apple TV
7:30 p.m. | DC United vs. Philadelphia Union – Apple TV
8:30 p.m. | Nashville SC vs. New England Revolution – Apple TV
8:30 p.m. | Houston Dynamo vs. Chicago Fire – Apple TV
8:30 p.m. | Austin FC vs. Minnesota United – Apple TV
8:30 p.m. | FC Dallas vs. Toronto FC – Apple TV
9:30 p.m. | Los Angeles FC vs. Inter Miami – Apple TV
10:30 p.m. | San Diego FC vs. CF Montreal – Apple TV
10:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Sporting KC – Apple TV
10:30 p.m. | Portland Timbers vs. Columbus Crew – Apple TV
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Independiente – TyC Sports Internacional, Fanatiz
3:00 p.m. | Platense vs. Barracas Central – Fanatiz
5:15 p.m. | Deportivo Riestra vs. Huracán – TyC Sports Internacional, Fanatiz
5:15 p.m. | Banfield vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz
7:30 p.m. | Central Córdoba vs. Tigre – Fanatiz, Disney+