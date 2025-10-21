Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 21 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 21 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 21 DE OCTUBRE

  • Champions League – Uefa

11:45 a.m. | Kairat vs Pafos – ESPN – Disney+

11:45 p.m. | Barcelona vs Olympiacos – ESPN – Disney+

2:00 p.m. | PSV vs Napoli – ESPN – Disney+

2:00 p.m. | Newcastle vs Benfica – ESPN – Disney+

2:00 p.m. | Unión Saint-Gilloise vs Inter – ESPN – Disney+

2:00 p.m. | Leverkusen vs PSG – ESPN – Disney+

2:00 p.m. | Villarreal vs Manchester City – ESPN – Disney+

2.00 p.m. | Copenhague vs Borussia Dortmuns – ESPN – Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Atlético Mineiro – ESPN

  • Liga Profesional – Argentina

11:45 p.m. | Unión vs Defensa y Justicia – ESPN Premium

  • Liga de Colombia

5:00 p.m. | Millonarios vs Bucaramanga – Win Sports

  • Copa de Colombia

8:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Envigado – Win Sports

