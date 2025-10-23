Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 23 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 23 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 23 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

8:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | LDU Quito vs. Palmeiras – Disney+, ESPN

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | U. de Chile vs. Lanús – DSports, DGO, Disney+, ESPN

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Brann vs Rangers – Disney+ Premium

11:45 a.m. | Braga vs Estrella Roja – Disney+ Premium

11:45 a.m. | Feyenoord vs Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4

11:45 a.m. | Fenerbahce vs Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 7

11:45 a.m. | Steaua Bucarest vs Bolonia – Disney+ Premium, ESPN 5

11:45 a.m. | Go Ahead Eagles vs Aston Villa – Disney+, ESPN

11:45 a.m. | Genk vs Betis – Disney+ Premium, ESPN 2

11:45 a.m. | Salzburgo vs Ferencvaros – Disney+ Premium

11:45 a.m. | Lyon vs Basilea – Disney+, ESPN 3

2:00 p.m. | Celtic vs Sturm – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. | Celta vs Niza – Disney+, ESPN 3

2:00 p.m. | Lille vs PAOK – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. | Young Boys vs Ludogorets – Disney+ Premium

2:00 p.m. | Friburgo vs Utrecht – Disney+ Premium

2:00 p.m. | Malmo vs Dinamo Zagreb – Disney+ Premium, ESPN 7

2:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland – Disney+ Premium

2:00 p.m. | Roma vs Viktoria Plzen – Disney+, ESPN

2:00 p.m. | Nottingham Forest vs Porto – Disney+ Premium, ESPN 3

  • Conference League – UEFA

11:45 a.m. Rapid Wien vs. Fiorentina – Disney+ Premium

11:45 a.m. Shakhtar Donetsk vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium

11:45 a.m. AEK FC vs. Aberdeen – Disney+ Premium

11:45 a.m. Braidablik UBK vs. KuPS – Disney+ Premium

11:45 a.m. HNK Rijeka vs. Sparta Praha – Disney+ Premium

