Partidos de hoy, jueves 23 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 23 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 23 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
8:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | LDU Quito vs. Palmeiras – Disney+, ESPN
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | U. de Chile vs. Lanús – DSports, DGO, Disney+, ESPN
- Europa League – UEFA
11:45 a.m. | Brann vs Rangers – Disney+ Premium
11:45 a.m. | Braga vs Estrella Roja – Disney+ Premium
11:45 a.m. | Feyenoord vs Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4
11:45 a.m. | Fenerbahce vs Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 7
11:45 a.m. | Steaua Bucarest vs Bolonia – Disney+ Premium, ESPN 5
11:45 a.m. | Go Ahead Eagles vs Aston Villa – Disney+, ESPN
11:45 a.m. | Genk vs Betis – Disney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m. | Salzburgo vs Ferencvaros – Disney+ Premium
11:45 a.m. | Lyon vs Basilea – Disney+, ESPN 3
2:00 p.m. | Celtic vs Sturm – Disney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m. | Celta vs Niza – Disney+, ESPN 3
2:00 p.m. | Lille vs PAOK – Disney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m. | Young Boys vs Ludogorets – Disney+ Premium
2:00 p.m. | Friburgo vs Utrecht – Disney+ Premium
2:00 p.m. | Malmo vs Dinamo Zagreb – Disney+ Premium, ESPN 7
2:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland – Disney+ Premium
2:00 p.m. | Roma vs Viktoria Plzen – Disney+, ESPN
2:00 p.m. | Nottingham Forest vs Porto – Disney+ Premium, ESPN 3
- Conference League – UEFA
11:45 a.m. Rapid Wien vs. Fiorentina – Disney+ Premium
11:45 a.m. Shakhtar Donetsk vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium
11:45 a.m. AEK FC vs. Aberdeen – Disney+ Premium
11:45 a.m. Braidablik UBK vs. KuPS – Disney+ Premium
11:45 a.m. HNK Rijeka vs. Sparta Praha – Disney+ Premium