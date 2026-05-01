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Día del Trabajo: ¿en qué horario funcionará el Metropolitano y el Metro de Lima y Callao?

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Día del Trabajo: ¿en qué horario funcionará el Metropolitano y el Metro de Lima y Callao?
M.F. Simborth
M.F. Simborth
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Durante el feriado del 1 de mayo, los servicios de transporte público tendrán un horario especial autorizado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). 

La ATU recomienda a los ciudadanos mantenerse informados por los canales oficiales del organismo sobre el horario especial para este 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajo. Asimismo, pidió recargar con anticipación sus tarjetas para evitar contratiempos.

  • Metropolitano: operarán los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., el servicio Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. y el servicio Expreso 1 de 6 a. m. A 9 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.
  • Línea 1 del Metro de Lima y Callao: desde las 5:30 a.m. hasta las 10: 00 p.m., con frecuencia de paso de trenes de 5 a 15 minutos.
  • Línea 2 del Metro de Lima y Callao: en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
    Taxis autorizados: 24 horas del día.
  • Transporte regular: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche).
  • Corredores suplementarios: Desde las 5:00 a.m. a las 11:00 p.m.
  • Aerodirecto: en sus rutas y horarios habituales.
  • Servicio Lechucero: con normalidad el viernes y sábado desde las 11:30 p.m. hasta las 4:00 a.m.

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