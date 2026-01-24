Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 24 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 24 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 24 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 24 DE ENERO

  • Amistosos – Perú

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Alianza Atlético – L1 Max

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Inter Miami – Latina

8:30 p.m. | Universitario vs U. de Chile – TV Perú

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Osasuna – ESPN 3, Disney+

10:15 a.m. | Valencia vs Espanyol – ESPN 3, Disney+

12:30 p.m. | Sevilla FC vs Athletic Club – DSports, DGO

3:00 p.m. | Villarreal vs Real Madrid – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m.| West Ham vs Sunderland – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Burnley vs Tottenham – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Fulham vs Brighton – Disney+

10:00 a.m. | Manchester City vs Wolverhampton – Disney+

12:30 p.m. | Bournemouth vs Liverpool – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Como vs Torino – Disney+

12:00 p.m. | Fiorentina vs Cagliari – ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Lecce vs Lazio – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Mainz vs Wolfsburgo – Disney+

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Werder Bremen – ESPN 2, Disney+

9:30 a.m. | Heidenheim vs RB Leipzig – Disney+

9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim – Disney+

9:30 a.m. | Bayern Múnich vs Ausgburgo – Disney+

12:30 p.m. | Unión Berlín vs Borussia Dortmund

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Rennes vs Lorient – Disney+

1:00 p.m. | Le Havre vs Monaco – Disney+

3:05 p.m. | Marsella vs Lens – ESPN, 3, TV5MONDE, Disney

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Barracas Central vs River Plate – ESPN 2, Disney+

5:30 p.m. | Gimnasia LP vs Racing – Disney+

8:00 p.m. | Rosario Central vs Belgrano – TyC Sports

  • Serie Río de La Plata

7:00 p.m. | Nacional vs Concepción – Disney+

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo