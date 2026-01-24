Partidos de hoy, sábado 24 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 24 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 24 DE ENERO
- Amistosos – Perú
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Alianza Atlético – L1 Max
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Inter Miami – Latina
8:30 p.m. | Universitario vs U. de Chile – TV Perú
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Osasuna – ESPN 3, Disney+
10:15 a.m. | Valencia vs Espanyol – ESPN 3, Disney+
12:30 p.m. | Sevilla FC vs Athletic Club – DSports, DGO
3:00 p.m. | Villarreal vs Real Madrid – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m.| West Ham vs Sunderland – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Burnley vs Tottenham – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Fulham vs Brighton – Disney+
10:00 a.m. | Manchester City vs Wolverhampton – Disney+
12:30 p.m. | Bournemouth vs Liverpool – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Como vs Torino – Disney+
12:00 p.m. | Fiorentina vs Cagliari – ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Lecce vs Lazio – Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Mainz vs Wolfsburgo – Disney+
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Werder Bremen – ESPN 2, Disney+
9:30 a.m. | Heidenheim vs RB Leipzig – Disney+
9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim – Disney+
9:30 a.m. | Bayern Múnich vs Ausgburgo – Disney+
12:30 p.m. | Unión Berlín vs Borussia Dortmund
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Rennes vs Lorient – Disney+
1:00 p.m. | Le Havre vs Monaco – Disney+
3:05 p.m. | Marsella vs Lens – ESPN, 3, TV5MONDE, Disney
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Barracas Central vs River Plate – ESPN 2, Disney+
5:30 p.m. | Gimnasia LP vs Racing – Disney+
8:00 p.m. | Rosario Central vs Belgrano – TyC Sports
- Serie Río de La Plata
7:00 p.m. | Nacional vs Concepción – Disney+