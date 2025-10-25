Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 25 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 25 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Cusco FC vs Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Girona vs Real Oviedo – DGO, DSports

9:15 a.m. | Espanyol vs Elche – DGO, DSports

11:30 a.m. | Athletic Bilbao VS Elche – DGO, DSports

2:00 p.m. | Valencia vs Villarreal – DGO, DSports

  • Premier League – Inglaterra

9:00 a.m. | Newcastle vs Fulham – ESPN

9:00 a.m. | Chelsea vs Sunderland – ESPN

11:30 a.m. | Manchester United vs Brighton – ESPN

2:00 p.m. | Brentford vs Liverpool – ESPN

  • Serie A – Italia

08:00 a.m. | Udinese vs. Lecce – Disney Plus

08:00 a.m. | Parma vs. Como – Disney Plus

11:00 a.m. | Nápoles vs. Inter – ESPN y Disney Plus

1:40 p.m. | Cremonese vs. Atalanta – Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Augsburgo vs. RB Leipzig – Disney Plus

08:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Bayern Múnich – ESPN y Disney Plus

08:30 a.m. | Hoffenheim vs. Heidenheim – Disney Plus

08:30 a.m. | Eintracht Fráncfort vs. St. Pauli – Disney Plus

08:30 a.m. | Hamburgo vs. Wolsburgo – Disney Plus

11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Colonia – Disney Plus

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Brest vs. PSG – ESPN y Disney Plus

12:00 p.m. | Mónaco vs. Toulouse – Disney Plus

2:05 p.m. | Lens vs. Marsella – Disney Plus

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Vitória vs. Corinthians – Fanatiz

2:00 p.m. | Atlético MG vs. Ceará – Fanatiz y Bet365

3:30 p.m. | Fluminense vs. Internacional – Fanatiz

4:30 p.m. | Sport Recife vs. Mirassol – Fanatiz

5:30 p.m. | Fortaleza vs. Flamengo – Fanatiz

7:30 p.m. | Sao Paulo vs. Bahia – Fanatiz

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Tigres vs. Tijuana

9:00 p.m. | León vs Pumas – VIX

9:00 p.m. | Guadalajara vs. Atlas

10:05 p.m. | Cruz Azul vs Monterrey – VIX

