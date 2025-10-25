Partidos de hoy, sábado 25 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 25 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 25 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. | Cusco FC vs Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Girona vs Real Oviedo – DGO, DSports
9:15 a.m. | Espanyol vs Elche – DGO, DSports
11:30 a.m. | Athletic Bilbao VS Elche – DGO, DSports
2:00 p.m. | Valencia vs Villarreal – DGO, DSports
- Premier League – Inglaterra
9:00 a.m. | Newcastle vs Fulham – ESPN
9:00 a.m. | Chelsea vs Sunderland – ESPN
11:30 a.m. | Manchester United vs Brighton – ESPN
2:00 p.m. | Brentford vs Liverpool – ESPN
- Serie A – Italia
08:00 a.m. | Udinese vs. Lecce – Disney Plus
08:00 a.m. | Parma vs. Como – Disney Plus
11:00 a.m. | Nápoles vs. Inter – ESPN y Disney Plus
1:40 p.m. | Cremonese vs. Atalanta – Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. | Augsburgo vs. RB Leipzig – Disney Plus
08:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Bayern Múnich – ESPN y Disney Plus
08:30 a.m. | Hoffenheim vs. Heidenheim – Disney Plus
08:30 a.m. | Eintracht Fráncfort vs. St. Pauli – Disney Plus
08:30 a.m. | Hamburgo vs. Wolsburgo – Disney Plus
11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Colonia – Disney Plus
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | Brest vs. PSG – ESPN y Disney Plus
12:00 p.m. | Mónaco vs. Toulouse – Disney Plus
2:05 p.m. | Lens vs. Marsella – Disney Plus
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Vitória vs. Corinthians – Fanatiz
2:00 p.m. | Atlético MG vs. Ceará – Fanatiz y Bet365
3:30 p.m. | Fluminense vs. Internacional – Fanatiz
4:30 p.m. | Sport Recife vs. Mirassol – Fanatiz
5:30 p.m. | Fortaleza vs. Flamengo – Fanatiz
7:30 p.m. | Sao Paulo vs. Bahia – Fanatiz
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Tigres vs. Tijuana
9:00 p.m. | León vs Pumas – VIX
9:00 p.m. | Guadalajara vs. Atlas
10:05 p.m. | Cruz Azul vs Monterrey – VIX