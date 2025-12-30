Partidos de hoy, martes 30 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 30 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 30 DE DICIEMBRE
- Premier League – Inglaterra
2:30 p.m. | Chelsea vs Bournemouth – ESPN
2:30 p.m. | Burnley vs Newcastle – ESPN
2:30 p.m. | West Ham vs Brighton – ESPN
2:30 p.m. | Nottingham vs Everton – ESPN
3:15 p.m. | Manchester United vs Wolverhampton – ESPN
3:15 p.m. | Arsenal vs Aston Villa – ESPN
- Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez – Claro Sports
11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria – Claro Sports
2:00 p.m. | Benina vs Senegal – Claro Sports
2:00 p.m. | Botsuana vs Congo – Claro Sports