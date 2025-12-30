Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 30 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 30 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 30 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 30 DE DICIEMBRE

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Chelsea vs Bournemouth – ESPN

2:30 p.m. | Burnley vs Newcastle – ESPN

2:30 p.m. | West Ham vs Brighton – ESPN

2:30 p.m. | Nottingham vs Everton – ESPN

3:15 p.m. | Manchester United vs Wolverhampton – ESPN

3:15 p.m. | Arsenal vs Aston Villa – ESPN

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez – Claro Sports

11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria – Claro Sports

2:00 p.m. | Benina vs Senegal – Claro Sports

2:00 p.m. | Botsuana vs Congo – Claro Sports

