Gobernabilidad, fraude y segunda vuelta: el debate entre Ruth Luque y Francisco Calisto

Los virtuales senadores Ruth Luque, de Ahora Nación, y Francisco Calisto, de Renovación Popular, protagonizaron un debate en Punto Final sobre gobernabilidad, fraude electoral, economía y el escenario político de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante la entrevista, Ruth Luque cuestionó duramente al actual Congreso y aseguró que una de las prioridades de Ahora Nación será impulsar la derogatoria de las denominadas “leyes procrimen”, que —según sostuvo— favorecieron la impunidad y debilitaron la lucha contra la delincuencia. “La población está cansada”, afirmó.

La virtual senadora también reiteró que Ahora Nación respetará los resultados electorales y criticó las denuncias de fraude impulsadas desde el fujimorismo tras las elecciones de 2021. “Con el fujimorismo ni a la esquina”, señaló, aunque precisó que aceptarán la decisión de la ciudadanía en segunda vuelta.

Respecto a un eventual gobierno de Roberto Sánchez, Luque aseguró que Ahora Nación no integrará un cogobierno, pero sí exigirá garantías como la conformación de un gabinete técnico y de unidad nacional.

CALISTO EVITA DAR RESPALDO DIRECTO A KEIKO FUJIMORI

Por su parte, Francisco Calisto, virtual senador de Renovación Popular, defendió la necesidad de alcanzar consensos políticos y mantener la estabilidad económica del país. Además, insistió en reforzar la inteligencia nacional y priorizar la seguridad ciudadana.

Aunque evitó confirmar un respaldo directo a Keiko Fujimori, Calisto dejó en claro su distancia con una eventual candidatura de Roberto Sánchez. “No lo creo”, respondió al ser consultado sobre si votaría por el candidato de Juntos por el Perú.

El representante de Renovación Popular también sostuvo que existieron irregularidades en el proceso electoral, aunque reconoció que los resultados ya son irreversibles y que cualquier investigación deberá continuar por la vía correspondiente.