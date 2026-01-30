Partidos de hoy, viernes 30 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 30 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 30 DE ENERO
- Liga 1 – Perú
12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Espanyol vs. Alavés – ESPN 4, Disney+ Premium
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Lazio vs. Genoa – Disney+ Premium
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Colonia vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium, ESPN 5
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Lens vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, ESPN 2