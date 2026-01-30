Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 30 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 30 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 30 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 30 DE ENERO

  • Liga 1 – Perú

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Espanyol vs. Alavés – ESPN 4, Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Lazio vs. Genoa – Disney+ Premium

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Colonia vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. | Lens vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, ESPN 2

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo