Deportes

Partidos de hoy, martes 30 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 30 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Universidad – L1 Max, L1 Play

5:15 p.m. | Juan Pablo II vs ADT – L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Cusco FC vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Kairat vs Real Madrid – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Atalanta vs Brujas – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Inter de Milan vs Slavia Praga – ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Pafos vs Bayern Múnich – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Chelsea vs Benfica – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Marsella vs Ajax – ESPN 6, Disney+

2:00 p.m. | Galatasaray vs Liverpool – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Tottenham – ESPN 4, Disney+

  • Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. | Panamá vs Ucrania – DSports+, DGO

3:00 p.m. | Egipto vs Nueva Zelanda – DSports 2, DGO

6:00 p.m. | Corea del Sur vs Paraguay – DSports, DGO

6:00 p.m. | Chile vs Japón – DSports, DGO

  • LaLiga – España

1:00 p.m. | Valencia vs Real Oviedo – ESPN 3, Disney+

  • Championship – Inglaterra

2:00 p.m. | Derby County vs Charlton Athletic – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Juventude – Fanatiz

  • Primera División – Argentina

5:00 p.m. | Newells vs Estudiantes de La Plata – TyC Sports

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. | Inter Miami vs Chicago Fire – Appley TV

