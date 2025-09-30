Partidos de hoy, martes 30 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 30 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 30 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Universidad – L1 Max, L1 Play
5:15 p.m. | Juan Pablo II vs ADT – L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Cusco FC vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Kairat vs Real Madrid – ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Atalanta vs Brujas – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Inter de Milan vs Slavia Praga – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Pafos vs Bayern Múnich – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Chelsea vs Benfica – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Marsella vs Ajax – ESPN 6, Disney+
2:00 p.m. | Galatasaray vs Liverpool – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Tottenham – ESPN 4, Disney+
- Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. | Panamá vs Ucrania – DSports+, DGO
3:00 p.m. | Egipto vs Nueva Zelanda – DSports 2, DGO
6:00 p.m. | Corea del Sur vs Paraguay – DSports, DGO
6:00 p.m. | Chile vs Japón – DSports, DGO
- LaLiga – España
1:00 p.m. | Valencia vs Real Oviedo – ESPN 3, Disney+
- Championship – Inglaterra
2:00 p.m. | Derby County vs Charlton Athletic – Disney+
- Brasileirao – Brasil
7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Juventude – Fanatiz
- Primera División – Argentina
5:00 p.m. | Newells vs Estudiantes de La Plata – TyC Sports
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | Inter Miami vs Chicago Fire – Appley TV