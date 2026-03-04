Temas
Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 4 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE MARZO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Carabobo vs Sporting Cristal – ESPN2, Fox Sports

7:30 p.m. | O’Higgins vs Deportes Tolima – ESPN2, Fox Sports

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Blooming vs San Antonio Bulo Bulo – Disney+ Premium, ESPN2

5:00 p.m. | Caracas vs Metropolitanos – DIRECTV Sports, DIRECTV Sports

7:30 p.m. | Universidad Chile vs Palestino – DIRECTV Sports

7:30 p.m. | Sportivo Trinidense vs Olimpia – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs Millonarios – ESPN, Disney+ Premium

9:00 p.m. | Deportivo Cuenca vs Libertad – DIRECTV Sports, DGO

  • LaLiga – España

1:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Real Oviedo – ESPN3, Disney+ Premium

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Athletic Club – Movistar Deportes Peru

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Brighton & Hove Albion vs Arsenal – ESPN2, Disney+ Premium

2:30 p.m. | Manchester City vs Nottingham Forest – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Aston Villa vs Chelsea – Disney+ Premium, ESPN

2:30 p.m. | Fulham vs West Ham United – Disney+ Premium

3:15 p.m. | Newcastle United vs Manchester United – Disney+

  • Italia – Copa de Italia

3:00 p.m. | Lazio vs Atalanta – DIRECTV Sports, DGO

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Hamburger SV vs Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

  • Francia – Copa de Francia

2:30 p.m. | Lorient vs Nice – DIRECTV Sports

3:00 p.m. | Olympique Marseille vs Toulouse – DIRECTV Sports

  • Liga Profesional – Argentina

7:00 p.m. | Lanús vs Boca Juniors – TyC Sports Internacional, ESPN Premium

