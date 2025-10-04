Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 4 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 4 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | ADT vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play

7:00 p.m. | Sport Boys vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Real Oviedo vs Levante – ESPN 3, Disney+

9:15 a.m. | Girona vs Valencia – ESPN 3, Disney+

11:30 a.m. | Athletic Bilbao vs Mallorca – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Villarreal – ESPN 3, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Leeds vs Tottenham – ESPN 2, Disney

9:00 a.m. | Arsenal vs West Ham – ESPN 2, Disney

9:00 a.m. | Manchester United vs Sunderland – ESPN 2, Disney

11:30 a.m. | Chelsea vs Liverpool – ESPN 2, Disney

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Lazio vs Torino – Disney+

8:00 a.m. | Parma vs Lecce – Disney+

11:00 a.m. | Inter vs Cremonese – Disney+

1:45 p.m. | Atalanta vs Como – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Leverkusen vs Unión Berlín – ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Augsburgo vs Wolfsburg – ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs St. Pauli – ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Dortmund vs Leipzig – ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | Frankfurt vs Bayern Munich – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Metz vs Olympique Marseille Disney+ Premium

12:00 p.m. | Brest vs Nantes Disney+ Premium

2:05 p.m. | Auxerre vs Lens

  • Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. | México Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports

3:00 p.m. | España Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports

6:00 p.m. | Australia Sub-20 vs Cuba Sub-20 DIRECTV Sports

6:00 p.m. | Argentina Sub-20 vs Italia Sub-20 DIRECTV Sports

  • Brasileirão – Brasil

4:30 p.m. | RB Bragantino vs Grêmio Fanatiz

4:30 p.m. | Internacional vs Botafogo Fanatiz

4:30 p.m. | Fluminense vs Atlético Mineiro Fanatiz

7:00 p.m. | Corinthians vs Mirassol Fanatiz

  • Primera División – Argentina

12:30 p.m. | Sarmiento vs Gimnasia La Plata TNT Sports

2:45 p.m. | San Martín San Juan vs Instituto TNT Sports

5:00 p.m. | Huracán vs Banfield ESPN Premium

5:00 p.m. | Atlético Tucumán vs Platense TNT Sports

7:15 p.m. | Lanús vs San Lorenzo TNT Sports

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Querétaro vs Puebla FOX Sports, Amazon Prime Video, ViX, Tubi

8:00 p.m. | León vs Toluca TUDN, Univision, FOX Sports

8:00 p.m. | Tigres UANL vs Cruz Azul Azteca 7

10:05 p.m. | América vs Santos Laguna TUDN, Canal 5

  • MLS – Estados Unidos y México

1:30 p.m. | CF Montréal vs Nashville SC MLS Season Pass

1:30 p.m. | DC United vs Charlotte MLS Season Pass

3:30 p.m. | Dallas vs LA Galaxy MLS Season Pass

6:30 p.m. | New York RB vs Cincinnati MLS Season Pass

6:30 p.m. | Inter Miami vs New England MLS Season Pass

6:30 p.m. | Philadelphia Union vs New York City MLS Season Pass

6:30 p.m. | Orlando City SC vs Columbus Crew MLS Season Pass

7:30 p.m. | Chicago Fire vs Toronto FC MLS Season Pass

7:30 p.m. | Austin vs St. Louis City MLS Season Pass

7:30 p.m. | Minnesota United vs Sporting KC MLS Season Pass

7:30 p.m. | Houston Dynamo vs San Diego MLS Season Pass

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs Colorado Rapids MLS Season Pass

9:30 p.m. | Seattle Sounders FC vs Portland Timbers MLS Season Pass

