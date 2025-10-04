Partidos de hoy, sábado 4 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 4 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 4 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Los Chankas vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | ADT vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play
7:00 p.m. | Sport Boys vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Real Oviedo vs Levante – ESPN 3, Disney+
9:15 a.m. | Girona vs Valencia – ESPN 3, Disney+
11:30 a.m. | Athletic Bilbao vs Mallorca – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Villarreal – ESPN 3, Disney+
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Leeds vs Tottenham – ESPN 2, Disney
9:00 a.m. | Arsenal vs West Ham – ESPN 2, Disney
9:00 a.m. | Manchester United vs Sunderland – ESPN 2, Disney
11:30 a.m. | Chelsea vs Liverpool – ESPN 2, Disney
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Lazio vs Torino – Disney+
8:00 a.m. | Parma vs Lecce – Disney+
11:00 a.m. | Inter vs Cremonese – Disney+
1:45 p.m. | Atalanta vs Como – Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Leverkusen vs Unión Berlín – ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Augsburgo vs Wolfsburg – ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Werder Bremen vs St. Pauli – ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Dortmund vs Leipzig – ESPN 5, Disney+
11:30 a.m. | Frankfurt vs Bayern Munich – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | Metz vs Olympique Marseille Disney+ Premium
12:00 p.m. | Brest vs Nantes Disney+ Premium
2:05 p.m. | Auxerre vs Lens
- Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. | México Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports
3:00 p.m. | España Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports
6:00 p.m. | Australia Sub-20 vs Cuba Sub-20 DIRECTV Sports
6:00 p.m. | Argentina Sub-20 vs Italia Sub-20 DIRECTV Sports
- Brasileirão – Brasil
4:30 p.m. | RB Bragantino vs Grêmio Fanatiz
4:30 p.m. | Internacional vs Botafogo Fanatiz
4:30 p.m. | Fluminense vs Atlético Mineiro Fanatiz
7:00 p.m. | Corinthians vs Mirassol Fanatiz
- Primera División – Argentina
12:30 p.m. | Sarmiento vs Gimnasia La Plata TNT Sports
2:45 p.m. | San Martín San Juan vs Instituto TNT Sports
5:00 p.m. | Huracán vs Banfield ESPN Premium
5:00 p.m. | Atlético Tucumán vs Platense TNT Sports
7:15 p.m. | Lanús vs San Lorenzo TNT Sports
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Querétaro vs Puebla FOX Sports, Amazon Prime Video, ViX, Tubi
8:00 p.m. | León vs Toluca TUDN, Univision, FOX Sports
8:00 p.m. | Tigres UANL vs Cruz Azul Azteca 7
10:05 p.m. | América vs Santos Laguna TUDN, Canal 5
- MLS – Estados Unidos y México
1:30 p.m. | CF Montréal vs Nashville SC MLS Season Pass
1:30 p.m. | DC United vs Charlotte MLS Season Pass
3:30 p.m. | Dallas vs LA Galaxy MLS Season Pass
6:30 p.m. | New York RB vs Cincinnati MLS Season Pass
6:30 p.m. | Inter Miami vs New England MLS Season Pass
6:30 p.m. | Philadelphia Union vs New York City MLS Season Pass
6:30 p.m. | Orlando City SC vs Columbus Crew MLS Season Pass
7:30 p.m. | Chicago Fire vs Toronto FC MLS Season Pass
7:30 p.m. | Austin vs St. Louis City MLS Season Pass
7:30 p.m. | Minnesota United vs Sporting KC MLS Season Pass
7:30 p.m. | Houston Dynamo vs San Diego MLS Season Pass
8:30 p.m. | Real Salt Lake vs Colorado Rapids MLS Season Pass
9:30 p.m. | Seattle Sounders FC vs Portland Timbers MLS Season Pass