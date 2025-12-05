Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 5 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Real Oviedo vs Mallorca – DirecTV, DGO

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Mainz 05 vs Borussia M’gladbach – Disney Plus

  • Ligue 1 – Francia

1:00 p.m. | Brest vs Monaco – Disney Plus

3:00 p.m. | Lille vs Olympique Marsella – ESPN

