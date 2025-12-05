Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 5 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Real Oviedo vs Mallorca – DirecTV, DGO
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Mainz 05 vs Borussia M’gladbach – Disney Plus
- Ligue 1 – Francia
1:00 p.m. | Brest vs Monaco – Disney Plus
3:00 p.m. | Lille vs Olympique Marsella – ESPN