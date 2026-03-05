Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 5 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 5 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 5 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 5 DE MARZO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Medellín vs Juventud – ESPN y Disney

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Nacional vs Deportivo Recoleta – ESPN y Disney

5:00 p.m. | Boston River vs Racing – ESPN y Disney

7:30 p.m. | América vs Bucaramanga – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Cienciano vs Melgar – ESPN y Disney

9:00 p.m. | Orense vs Macará – ESPN y Disney

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Tottenham vs Crystal Palace – ESPN y Disney

  • Francia – Copa de Francia

3:10 p.m. | Lyon vs Lens – ESPN y Disney

  • Liga Profesional – Argentina

4:30 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Defensa Justicia – ESPN y Disney

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo