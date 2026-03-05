Partidos de hoy, jueves 5 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 5 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 5 DE MARZO

Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Medellín vs Juventud – ESPN y Disney

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Nacional vs Deportivo Recoleta – ESPN y Disney

5:00 p.m. | Boston River vs Racing – ESPN y Disney

7:30 p.m. | América vs Bucaramanga – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Cienciano vs Melgar – ESPN y Disney

9:00 p.m. | Orense vs Macará – ESPN y Disney

Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Tottenham vs Crystal Palace – ESPN y Disney

Francia – Copa de Francia

3:10 p.m. | Lyon vs Lens – ESPN y Disney

Liga Profesional – Argentina

4:30 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Defensa Justicia – ESPN y Disney

