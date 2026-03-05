Partidos de hoy, jueves 5 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 5 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 5 DE MARZO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Medellín vs Juventud – ESPN y Disney
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Nacional vs Deportivo Recoleta – ESPN y Disney
5:00 p.m. | Boston River vs Racing – ESPN y Disney
7:30 p.m. | América vs Bucaramanga – ESPN y Disney
7:30 p.m. | Cienciano vs Melgar – ESPN y Disney
9:00 p.m. | Orense vs Macará – ESPN y Disney
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Tottenham vs Crystal Palace – ESPN y Disney
- Francia – Copa de Francia
3:10 p.m. | Lyon vs Lens – ESPN y Disney
- Liga Profesional – Argentina
4:30 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Defensa Justicia – ESPN y Disney