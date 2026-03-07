Temas
Deportes

Deportes
Partidos de hoy, sábado 7 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 7 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 7 DE MARZO

  • Liga1 – Perú

11:00 a.m | CD Moquegua vs Sport Huancayo – L1 Max

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs UTC – L1 Max

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Atlético – L1 Max

7:00 p.m. | Cusco FC vs Deportivo Garcilaso – L1 Max

  • LaLiga – España

8:00 a.m | Osasuna vs Mallorca –  Disney+

10:15 p.m. | Levante vs Girona – Disney+

12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs Real Sociedad – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Athletic Club vs Barcelona – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m | Cagliari vs Como –  Disney+

12:00 p.m. | Atalanta vs Udinese –  Disney+

2:45 p.m. | Juventus vs Pisa –  Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 p.m. | Mainz 05 vs Stuttgart –  Disney+

9:30 a.m | Leipzig vs Augsburgo –  Disney+

9:30 p.m. | Friburgo vs Leverkusen –  Disney+

9:30 a.m | Wolfsburg vs Hamburgo –  Disney+

9:30 p.m. | Heidenheim vs Hoffenheim –  Disney+

12:30 p.m. | Colonia vs Dortmund –  Disney+

  • FA Cup – Inglaterra

7:15 a.m | Mansfield vs Arsenal – Disney+

12:45 p.m. | Wrexham vs Chelsea – Disney+

3:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City – Disney+

