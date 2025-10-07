Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 7 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 7 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 7 DE OCTUBRE

  • Mundial Sub 20 – FIFA

2:30 p.m. | Ucrania Sub-20 vs España Sub-20 – DIRECTV Sports, DGO

6:00 p.m. | Chile Sub-20 vs México Sub-20 – DIRECTV Sports, DGO

  • Primera A – Colombia

7:30 p.m. | Millonarios vs América de Cali – RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

  • Copa Colombia

3:00 p.m. | Envigado vs Deportivo Pereira – Fanatiz, fuboTV

  • Copa Paraguay

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Sol de América – Tigo Sports

  • Copa de Bolivia

6:00 p.m. | Nacional Potosí vs Universitario de Vinto – Futbol Canal

