Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 8 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Girona vs Alavés – DSports 2, DGO

10:15 a.m. | Sevilla vs Osasuna – ESPN 2, Disney+

12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs Levante – Dsports, DGO

3:00 p.m. | Espanyol vs Villarreal – ESPN 2, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Tottenham vs Manchester United – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Everton vs Fulham – ESPN 3, Disney+

10:00 a.m. | West Ham vs Burnley – Disney+

12:30 p.m. | Sunderland vs Arsenal – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Chelsea vs Wolverhampton – Disney+

  • Championship – Inglaterra

7:30 a.m. | Blackburn Rovers vs Derby County – Disney+

10:00 a.m. | Stoke City vs Coventry City – Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Lecce vs Hellas Verona – Disney+

9:00 a.m. | Como vs Cagliari – Disney+

12:00 p.m. | Juventus vs Torino – ESPN 3, Disney+

2:45 p.m. | Parma vs Milan – ESPN, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Hoffenheim vs RB Leipzig – Disney+

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Heidenheim – Disney+

9:30 a.m. | Unión Berlín vs Bayern Múnich

9:30 a.m. | Hamburgo vs Borussia – Disney+

12:30 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs Colonia – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Marsella vs Stade Brestois – ESPN 4, Disney+

1:00 p.m. | Le Havre vs Nante – ESPN 4, Disney+

3:05 p.m. | Monaco vs Lens – Disney+

  • Mundial Sub 17 – FIFA

7:30 a.m. | Uganda vs Chile – DSports, DGO

7:30 a.m. | República Checa vs Burkina Faso – DGO

8:00 a.m. | Mali vs Austria – DGO

8:30 a.m. | Francia vs Canadá – DSports, DGO

9:45 a.m. | Estados Unidos vs Tayikistán – DGO

10:15 a.m. | Paraguay vs Panamá – DGO

10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Nueva Zelanda – DGO

10:45 a.m. | Irlanda vs Uzbekistán – DGO

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Sport Recife vs Atlético Mineiro – L1 Play

4:00 p.m. | Vasco da Gama vs Juventude – L1 Play

4:30 p.m. | Internacional vs Bahía – L1 Paly

7:00 p.m. | Sao Paulo vs RB Bragantino – L1 Play

  • Primera División – Argentina

3:00 p.m. | Huracán vs Newells – TyC Sports

3:00 p.m. | Racing vs Defensa y Justicia – Disney+

5:15 p.m. | Talleres vs Platense – Disney+

7:30 p.m. | Unión vs Barracas Central – TyC Sports

7:30 p.m. | San Martín vs Lanús – Disney+

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Toluca vs América – Layvtime YouTube

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

4:00 p.m. | Minnesota vs Seatlle Sounders – Apple TV

6:00 p.m. | Cincinnati vs Columbus Crew – Apple TV

8:00 p.m. | Inter Miami vs Nasville – Apple TV

