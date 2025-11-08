Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 8 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Girona vs Alavés – DSports 2, DGO
10:15 a.m. | Sevilla vs Osasuna – ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs Levante – Dsports, DGO
3:00 p.m. | Espanyol vs Villarreal – ESPN 2, Disney+
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m. | Tottenham vs Manchester United – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Everton vs Fulham – ESPN 3, Disney+
10:00 a.m. | West Ham vs Burnley – Disney+
12:30 p.m. | Sunderland vs Arsenal – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Chelsea vs Wolverhampton – Disney+
- Championship – Inglaterra
7:30 a.m. | Blackburn Rovers vs Derby County – Disney+
10:00 a.m. | Stoke City vs Coventry City – Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Lecce vs Hellas Verona – Disney+
9:00 a.m. | Como vs Cagliari – Disney+
12:00 p.m. | Juventus vs Torino – ESPN 3, Disney+
2:45 p.m. | Parma vs Milan – ESPN, Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Hoffenheim vs RB Leipzig – Disney+
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Heidenheim – Disney+
9:30 a.m. | Unión Berlín vs Bayern Múnich
9:30 a.m. | Hamburgo vs Borussia – Disney+
12:30 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs Colonia – Disney+
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Marsella vs Stade Brestois – ESPN 4, Disney+
1:00 p.m. | Le Havre vs Nante – ESPN 4, Disney+
3:05 p.m. | Monaco vs Lens – Disney+
- Mundial Sub 17 – FIFA
7:30 a.m. | Uganda vs Chile – DSports, DGO
7:30 a.m. | República Checa vs Burkina Faso – DGO
8:00 a.m. | Mali vs Austria – DGO
8:30 a.m. | Francia vs Canadá – DSports, DGO
9:45 a.m. | Estados Unidos vs Tayikistán – DGO
10:15 a.m. | Paraguay vs Panamá – DGO
10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Nueva Zelanda – DGO
10:45 a.m. | Irlanda vs Uzbekistán – DGO
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Sport Recife vs Atlético Mineiro – L1 Play
4:00 p.m. | Vasco da Gama vs Juventude – L1 Play
4:30 p.m. | Internacional vs Bahía – L1 Paly
7:00 p.m. | Sao Paulo vs RB Bragantino – L1 Play
- Primera División – Argentina
3:00 p.m. | Huracán vs Newells – TyC Sports
3:00 p.m. | Racing vs Defensa y Justicia – Disney+
5:15 p.m. | Talleres vs Platense – Disney+
7:30 p.m. | Unión vs Barracas Central – TyC Sports
7:30 p.m. | San Martín vs Lanús – Disney+
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Toluca vs América – Layvtime YouTube
- MLS – Estados Unidos y Canadá
4:00 p.m. | Minnesota vs Seatlle Sounders – Apple TV
6:00 p.m. | Cincinnati vs Columbus Crew – Apple TV
8:00 p.m. | Inter Miami vs Nasville – Apple TV