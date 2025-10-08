Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 8 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. | Ferroviária vs. Boca Juniors – Pluto TV

2:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADIFFEM – Pluto TV

6:00 p.m. | Santa Fe vs. Corinthians – Pluto TV

  • Eliminatorias 2026 – CAF

08:00 a.m. | Mauricio vs. Camerún – FIFA+

08:00 a.m. | Etiopía vs. Guinea Bissau – FIFA+

08:00 a.m. | Suizalandia vs. Angola – FIFA+

08:00 a.m. | Libia vs. Cabo Verde – FIFA+

11:00 a.m. | Rep. Centroafricana vs. Ghana – FIFA+

11:00 a.m. | Sierra Leona vs. Burkina Faso – FIFA+

11:00 a.m. | Comoras vs. Madagascar – FIFA+

11:00 a.m. | Chad vs. Mali – FIFA+

11:00 a.m. | Yibuti vs. Egipto – FIFA+

2:00 p.m. | Tanzania vs. Zambia – FIFA+

2:00 p.m. | Níger vs. República del Congo – FIFA+

  • Eliminatorias – AFC

10:00 a.m. | Omán vs. Qatar – OneFootball PPV, Disney+ Premium

12:15 p.m. | Indonesia vs. Arabia Ssaudita – OneFootball PPV, Disney+ Premium

  • Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. | Twente vs. Chelsea – Disney+ Premium

11:45 a.m. | Real Madrid vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. | St. Polten vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium

2:00 p.m. | Manchester United vs. Valerenga Kvinner – Disney+ Premium

2:00 p.m. | Wolfsburgo vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Mundial Sub 20 – FIFA

2:30 p.m. | Colombia vs. Sudáfrica – DGO

2:30 p.m. | Argentina vs. Nigeria – DGO

6:00 p.m. | Paraguay vs. Noruega – DGO, DSports

6:00 p.m. | Japón vs. Francia – DGO, DSports

  • Amistosos

10:00 a.m. | Gibraltar vs. Nueva Caledonia – Disney+ Premium

6:00 p.m. | Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo – Disney+ Premium

