Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 8 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. | Ferroviária vs. Boca Juniors – Pluto TV
2:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADIFFEM – Pluto TV
6:00 p.m. | Santa Fe vs. Corinthians – Pluto TV
- Eliminatorias 2026 – CAF
08:00 a.m. | Mauricio vs. Camerún – FIFA+
08:00 a.m. | Etiopía vs. Guinea Bissau – FIFA+
08:00 a.m. | Suizalandia vs. Angola – FIFA+
08:00 a.m. | Libia vs. Cabo Verde – FIFA+
11:00 a.m. | Rep. Centroafricana vs. Ghana – FIFA+
11:00 a.m. | Sierra Leona vs. Burkina Faso – FIFA+
11:00 a.m. | Comoras vs. Madagascar – FIFA+
11:00 a.m. | Chad vs. Mali – FIFA+
11:00 a.m. | Yibuti vs. Egipto – FIFA+
2:00 p.m. | Tanzania vs. Zambia – FIFA+
2:00 p.m. | Níger vs. República del Congo – FIFA+
- Eliminatorias – AFC
10:00 a.m. | Omán vs. Qatar – OneFootball PPV, Disney+ Premium
12:15 p.m. | Indonesia vs. Arabia Ssaudita – OneFootball PPV, Disney+ Premium
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | Twente vs. Chelsea – Disney+ Premium
11:45 a.m. | Real Madrid vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. | St. Polten vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium
2:00 p.m. | Manchester United vs. Valerenga Kvinner – Disney+ Premium
2:00 p.m. | Wolfsburgo vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2
- Mundial Sub 20 – FIFA
2:30 p.m. | Colombia vs. Sudáfrica – DGO
2:30 p.m. | Argentina vs. Nigeria – DGO
6:00 p.m. | Paraguay vs. Noruega – DGO, DSports
6:00 p.m. | Japón vs. Francia – DGO, DSports
- Amistosos
10:00 a.m. | Gibraltar vs. Nueva Caledonia – Disney+ Premium
6:00 p.m. | Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo – Disney+ Premium