Partidos de hoy, domingo 23 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, domingo 23 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, DOMINGO 23 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sport Boys vs Cienciano – L1 Max, L1 Play
3:30 p.m. | Melgar vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Universitario vs Los Chankas – L1 Max, L1 Play
- Liga 2 – Perú
1:00 p. m. | César Vallejo vs Deportivo Llacuabamba – YouTube Bicolor+
3:15 p. m. | Unión Comercio vs Carlos A. Mannucci – YouTube Bicolor+
- LaLiga – España
10:00 a.m. | Atlético de Madrid vs Villarreal – ESPN2, Disney+
12:30 p.m. | Getafe vs Racing Santander – ESPN4, Disney+
2:30 p.m. | Elche vs Barcelona – ESPN y Disney+
- Premier League – Inglaterra
8:00 a.m. | Manchester City vs Bournemouth – ESPN y Disney+
8:00 a.m. | Brighton vs Aston Villa – Disney+
10:30 a.m. | Newcastle vs Liverpool – ESPN y Disney+
- Serie A – Italia
11:30 a.m. | Frosinone vs Juventus – Disney+
11:30 a.m. | Venezia vs Lecce – Disney+
1:45 p.m. | Atalanta vs Sassuolo – Disney+
1:45 p.m. | Torino vs Milan – ESPN2, Disney+
- Ligue 1 – Francia
8:00 a.m. | Angers SCO vs Lille – Disney+
10:15 a.m. | Le Havre vs Monaco – Disney+
1:45 p.m. | Rennes vs PSG – Disney+
- Brasileirao – Brasil
2.00 p. m. | RB Bragantino vs Grêmio – Fanatiz
2.00 p. m. | Palmeiras vs Vasco da Gama – Fanatiz
2.00 p. m. | Vitória vs Bahia – Fanatiz
4.30 p. m. | Chapecoense vs São Paulo – Fanatiz
4.30 p. m. | Santos vs Mirassol – Fanatiz
5.30 p. m. | Coritiba vs Corinthians – Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
12:45 p.m. | Barracas Central vs Platense – Disney+
12:45 p.m. | Sarmiento vs Estudiantes – TyC Sports y Fanatiz
3:00 p.m. | Belgrano vs Defensa y Justicia – Disney+
5:15 p.m. | River Plate vs Vélez – ESPN y Disney+
7:00 p.m. | Racing vs Boca Juniors – ESPN y Disney+