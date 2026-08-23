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Partidos de hoy, domingo 23 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, domingo 23 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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El fútbol en vivo para hoy, domingo 23 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, DOMINGO 23 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sport Boys vs Cienciano – L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Melgar vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play

6:30 p.m. | Universitario vs Los Chankas – L1 Max, L1 Play

  • Liga 2 – Perú

1:00 p. m. | César Vallejo vs Deportivo Llacuabamba – YouTube Bicolor+

3:15 p. m. | Unión Comercio vs Carlos A. Mannucci – YouTube Bicolor+

  • LaLiga – España

10:00 a.m. | Atlético de Madrid vs Villarreal – ESPN2, Disney+

12:30 p.m. | Getafe vs Racing Santander – ESPN4, Disney+

2:30 p.m. | Elche vs Barcelona – ESPN y Disney+

  • Premier League – Inglaterra

8:00 a.m. | Manchester City vs Bournemouth – ESPN y Disney+

8:00 a.m. | Brighton vs Aston Villa – Disney+

10:30 a.m. | Newcastle vs Liverpool – ESPN y Disney+

  • Serie A – Italia

11:30 a.m. | Frosinone vs Juventus – Disney+

11:30 a.m. | Venezia vs Lecce – Disney+

1:45 p.m. | Atalanta vs Sassuolo – Disney+

1:45 p.m. | Torino vs Milan – ESPN2, Disney+

 

  • Ligue 1 – Francia

8:00 a.m. | Angers SCO vs Lille – Disney+

10:15 a.m. | Le Havre vs Monaco – Disney+

1:45 p.m. | Rennes vs PSG – Disney+

 

  • Brasileirao – Brasil

2.00 p. m. | RB Bragantino vs Grêmio – Fanatiz

2.00 p. m. | Palmeiras vs Vasco da Gama – Fanatiz

2.00 p. m. | Vitória vs Bahia – Fanatiz

4.30 p. m. | Chapecoense vs São Paulo – Fanatiz

4.30 p. m. | Santos vs Mirassol – Fanatiz

5.30 p. m. | Coritiba vs Corinthians – Fanatiz

 

  • Liga Profesional – Argentina

12:45 p.m. | Barracas Central vs Platense – Disney+

12:45 p.m. | Sarmiento vs Estudiantes – TyC Sports y Fanatiz

3:00 p.m. | Belgrano vs Defensa y Justicia – Disney+

5:15 p.m. | River Plate vs Vélez – ESPN y Disney+

7:00 p.m. | Racing vs Boca Juniors – ESPN y Disney+

 

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