Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 2

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 2 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos en Cutervo, Universitario recibe en el Monumental a Cusco FC, mientras que Sporting Cristal va a Arequipa a enfrentar a Melgar.

Viernes 24 de julio

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Los Chankas

8:30 p.m. | Universitario vs. Cusco FC

Sábado 25 de julio

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Atlético Grau

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Cienciano

5:30 p.m. | Sport Boys vs. ADT

8:00 p.m. | Melgar vs. Sporting Cristal

Domingo 26 de julio

1:00 p.m. | UTC vs. CD Moquegua

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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