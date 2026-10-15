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Partidos de hoy, jueves 15 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 15 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 15 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 15 DE OCTUBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Estudiante de La Plata vs Flamengo – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Lyon vs Crystal Palace – ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva – ESPN 7, Disney

11:45 a.m. | RB Salzburgo vs AC Milan – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Sparta Praga vs Lillestrom – Disney+

11:45 a.m. | SCU Torreense vs Sunderland – ESPN 5, Disney+

11:45 a.m. | Lech Poznan vs Bayer Leverkusen – ESPN 3, Disney+

11:45 a.m. | NK Celje vs AC Amonia – Disney+

11:45 a.m. | Saint-Gilloise vs Real Sociedad – ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Hoffenheim vs Besiktas – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Celta vs Juventus – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Benfica vs Celtic – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | NEC vs Levski Sofia – Disney+

2:00 p.m. | Rennes vs OFI Creta – ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Marsella vs Olympiacos – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | GNK Dinamo Zagreb vs Anderlecht – Disney+

2:00 p.m. | Bournemouth vs Sturm Graz – ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Jagiellonia Bialystok vs Ararat-Armenia – Disney+

2:00 p.m. | Ferencvaros vs Viktoria Plzen – Disney+

  • Conference League – UEFA

11:45 a.m. | Panathianikos vs Borac Banja Luka – Disney+

11:45 a.m. | Gent vs AGF Arhus – Disney+

11:45 a.m. | CSKA Sofia vs Monaco – Disney+

11:45 a.m. | Lugano vs Crvena Zvezda – Disney+

11:45 a.m. | KuPS vs Trabzonspor – Disney+

11:45 a.m. | Hajduk Split vs Ajax – Disney+

11:45 a.m. | Riga FC vs FC Kairat – Disney+

11:45 a.m. | Mjallby vs Inter Club d’Escaldes – Disney+

11:45 a.m. | Klubi Sportiv Egnatia vs FC Midtjylland – Disney+

11:45 a.m. | FCU Craiova vs Getafe – Disney+

2:00 p.m. | Friburgo vs Jablonec – Disney+

2:00 p.m. | Twente vs Thun – Disney+

2:00 p.m. | Brighton vs Kauno Zalgaris – Disney+

2:00 p.m. | Atalanta vs Pafos FC – Disney+

2:00 p.m. | Hearts vs Nordsjaelland – Disney+

2:00 p.m. | Copenhague vs Braga – Disney+

2:00 p.m. | SK Brann vs Lindoln Red Imps – Disney+

2:00 p.m. | Sin-Truiden VV vs FC Iberia – Disney+

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

3.00 p.m. | Corinthians vs Ccolo Colo – Sportv, ChileVisión, Cazé TV, Pluto TV

3:00 p.m. | Independendiente del Valle vs Belgrano – Pluto TV

7:00 p.m. | Universitario vs Palmeiras – Sportv, Cazé TV, Pluto TV

7:00 p.m. | Caracas vs Santa Fe – Win Sports, Pluto TV

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