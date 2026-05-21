Partidos de hoy, jueves 21 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 21 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 21 DE MAYO

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | La Guaira vs Independiente Rivadavia – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Barcelona SC – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Peñarol vs Corinthians – ESPN 2, Disney+

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Puerto Cabello vs Juventus – ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Cienciano – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Racing vs Caracas – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Blooming vs Caracas – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Macará vs Alianza Atlético – ESPN 7, Disney+

Playoffs de Ascenso Bundesliga – Alemania

1.30 p.m. | Wolfsburgo vs Paderborn

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