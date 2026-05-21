X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 21 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 21 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 21 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 21 DE MAYO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | La Guaira vs Independiente Rivadavia – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Barcelona SC – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Peñarol vs Corinthians – ESPN 2, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Puerto Cabello vs Juventus – ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Cienciano – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Racing vs Caracas – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Blooming vs Caracas – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Macará vs Alianza Atlético – ESPN 7, Disney+

  • Playoffs de Ascenso Bundesliga – Alemania

1.30 p.m. | Wolfsburgo vs Paderborn

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo