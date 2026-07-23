Partidos de hoy, jueves 23 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 23 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 23 DE JULIO
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Bolívar vs Gremio – ESPN
7:30 p.m. | Santa Fe vs Caracas FC – DSports, DGO
7:30 p.m. | Boca Juniors vs O’Higgins – DGO
- Europa League – UEFA
12:00 p.m. | Hajduk Split vs Pafos – OneFootball
12:00 p.m. | St. Gallen vs Benfica – OneFootball
12:00 p.m. | Hammarby vs Anderlecht – OneFootball
- Conference League – UEFA
11:30 a.m. | AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem – OneFootball
12:00 p.m. | GAIS vs Nordsjaelland – OneFootball
12:30 p.m. | Vaduz vs Atletic Escaldes – OneFootball
1:00 p.m. | Paksi vs Panathinaikos – OneFootball
1:00 p.m. | Vojvodina vs Ajax – OneFootball
1:30 p.m. | Lugano vs KF Dukagjini – OneFootball
1:45 p.m. | Shelbourne vs Nomme Kalju – OneFootball
1:45 p.m. | NSI Runavik vs FC Koper- OneFootball
- Primera División – Argentina
5:30 p.m. | Belgrano vs Rosario Central – TyC Sports
7:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Aldosivi – TyC Sports
- Serie A – Brasil
5:30 p.m. | Botafogo vs Vitoria – L1 Play
5:30 p.m. | Corinthians vs Remo – L1 Play