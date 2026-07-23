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Partidos de hoy, jueves 23 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 23 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 23 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 23 DE JULIO

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Bolívar vs Gremio – ESPN

7:30 p.m. | Santa Fe vs Caracas FC – DSports, DGO

7:30 p.m. | Boca Juniors vs O’Higgins – DGO

  • Europa League – UEFA

12:00 p.m. | Hajduk Split vs Pafos – OneFootball

12:00 p.m. | St. Gallen vs Benfica – OneFootball

12:00 p.m. | Hammarby vs Anderlecht – OneFootball

  • Conference League – UEFA

11:30 a.m. | AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem – OneFootball

12:00 p.m. | GAIS vs Nordsjaelland – OneFootball

12:30 p.m. | Vaduz vs Atletic Escaldes – OneFootball

1:00 p.m. | Paksi vs Panathinaikos – OneFootball

1:00 p.m. | Vojvodina vs Ajax – OneFootball

1:30 p.m. | Lugano vs KF Dukagjini – OneFootball

1:45 p.m. | Shelbourne vs Nomme Kalju – OneFootball

1:45 p.m. | NSI Runavik vs FC Koper- OneFootball

  • Primera División – Argentina

5:30 p.m. | Belgrano vs Rosario Central – TyC Sports

7:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Aldosivi – TyC Sports

  • Serie A – Brasil

5:30 p.m. | Botafogo vs Vitoria – L1 Play

5:30 p.m. | Corinthians vs Remo – L1 Play

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