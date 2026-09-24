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Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 24 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

  • Amistosos internacionales – FIFA

5:05 a.m. | Uruguay vs Japón – DSports, AUFTV, Flow, Montecable, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, DGO

6:00 a.m. | Ecuador vs Corea del Sur – Teleamazonas, TC Televisión, KBS (YouTube)

  • Nations League – UEFA

11:00 a.m. | Andorra vs Malta – ESPN 2, ESPN

1:45 p.m. | Portugal vs Gales – Disney+

1:45 p.m. | Países Bajos vs Alemania – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Serbia vs Grecia – Disney+

1:45 p.m. | Kosovo vs Irlanda – Disney+

1:45 p.m. | Noruega vs Dinamarca – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Liechtenstein vs Lituania – Disney+

1:45 p.m. | Austria vs Israel – Disney+

  • Nations League – Concacaf

2:00 p.m. | Puerto Rico vs Guyana – Concacaf YouTube

7:00 p.m. | República Dominicana – Concacaf YouTube

7:10 p.m. | Islas Caimán vs Dominica – Concacaf YouTube

7:20 p.m. | Hiatí vs Trinidad y Tobago – Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Costa Rica vs Curazao – Concacaf YouTube

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