Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 24 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
- Amistosos internacionales – FIFA
5:05 a.m. | Uruguay vs Japón – DSports, AUFTV, Flow, Montecable, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, DGO
6:00 a.m. | Ecuador vs Corea del Sur – Teleamazonas, TC Televisión, KBS (YouTube)
- Nations League – UEFA
11:00 a.m. | Andorra vs Malta – ESPN 2, ESPN
1:45 p.m. | Portugal vs Gales – Disney+
1:45 p.m. | Países Bajos vs Alemania – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Serbia vs Grecia – Disney+
1:45 p.m. | Kosovo vs Irlanda – Disney+
1:45 p.m. | Noruega vs Dinamarca – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Liechtenstein vs Lituania – Disney+
1:45 p.m. | Austria vs Israel – Disney+
- Nations League – Concacaf
2:00 p.m. | Puerto Rico vs Guyana – Concacaf YouTube
7:00 p.m. | República Dominicana – Concacaf YouTube
7:10 p.m. | Islas Caimán vs Dominica – Concacaf YouTube
7:20 p.m. | Hiatí vs Trinidad y Tobago – Concacaf YouTube
9:00 p.m. | Costa Rica vs Curazao – Concacaf YouTube