Partidos de hoy, jueves 28 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 28 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 28 DE MAYO

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Sporting Cristal – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Palmeiras vs Junior – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Cruzeiro vs Barcelona – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Universidad Católica – ESPN 2, Disney+

Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | América de Cali vs Macará – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Tigre vs Alianza Atlético – ESPN 5, Disney+

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