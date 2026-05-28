Partidos de hoy, jueves 28 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 28 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 28 DE MAYO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Sporting Cristal – ESPN, Disney+
5:00 p.m. | Palmeiras vs Junior – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Cruzeiro vs Barcelona – ESPN 7, Disney+
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Universidad Católica – ESPN 2, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | América de Cali vs Macará – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Tigre vs Alianza Atlético – ESPN 5, Disney+