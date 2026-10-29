Partidos de hoy, jueves 29 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 29 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 29 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Los Chankas vs Cusco FC – L1 MAX
3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima – L1 MAX
7:30 p.m. | Melgar vs Comerciantes Unidos – L1 MAX
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Frosinone vs Lecce – ESPN y Disney
2:45 p.m. | Fiorentina vs Atalanta – ESPN y Disney
- Copa de la Liga – Inglaterra
2:45 p.m. | Everton vs Newcastle – Disney+