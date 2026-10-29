X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 29 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 29 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 29 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs Cusco FC – L1 MAX

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima – L1 MAX

7:30 p.m. | Melgar vs Comerciantes Unidos – L1 MAX

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Frosinone vs Lecce – ESPN y Disney

2:45 p.m. | Fiorentina vs Atalanta – ESPN y Disney

  • Copa de la Liga – Inglaterra

2:45 p.m. | Everton vs Newcastle – Disney+

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo