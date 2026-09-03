Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 3 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Real Sociedad vs Celta – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Copa Italia
11:00 a.m. | Palermo vs Mantova – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN
2:00 p.m. | Cagliari vs Hellas Verona – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Toulouse vs Lille – Disney+
- Copa Brasil
6:00 p.m. | Gremio vs Internacional – DSports, DGO, Paramount+, DAZN