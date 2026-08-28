PlayUZU se convierte en el nuevo patrocinador oficial de Cienciano

El Cienciano del Cusco anunció un nuevo acuerdo de patrocinio oficial con PlayUZU, el sitio de iGaming totalmente regulado operado por el grupo de entretenimiento global SkillOnNet Group. En virtud del acuerdo, PlayUZU se convierte en socio oficial del cuadro imperial, con presencia de marca en su camiseta, en los activos del estadio y en los canales digitales durante toda la temporada 2026.

La alianza llega en un año histórico para Cienciano, que celebró 125 años de historia en julio de 2026. Fundado en 1901 en Cusco, el club sigue siendo la única institución peruana en haber ganado títulos internacionales, tras levantar la Copa Sudamericana en 2003 y la Recopa Sudamericana en 2004 ante Boca Juniors. Para PlayUZU, asociarse con este club refuerza su estrategia de construir alianzas de largo plazo y con arraigo local en los mercados latinoamericanos donde opera.

“Cienciano no es solo un club de fútbol, es un símbolo de orgullo para toda una región y una de las instituciones más respetadas del fútbol peruano. Esta alianza refleja el compromiso de PlayUZU con el Perú y con la construcción de una conexión genuina con las comunidades locales a través del club que tanto los apasiona”, señaló Luis Moschietti, Country Manager de PlayUZU.

ACERCA DE PLAYUZU Y SKILLONNET GROUP

PlayUZU es un sitio de iGaming internacional construido sobre una promesa simple: una experiencia de juego justa, transparente y divertida, con premios en dinero real, sin condiciones de bono confusas y un fuerte enfoque en el entretenimiento responsable.

Desde su lanzamiento en España, PlayUZU se ha expandido rápidamente por los mercados de habla hispana y portuguesa, operando hoy plataformas localizadas que incluyen PlayUZU.es (España), PlayUZU.mx (México) y PlayUZU.pe (Perú), además de operaciones adicionales en Argentina, Chile y Brasil.

PlayUZU es propiedad de y operado por SkillOnNet Group, un operador internacional de juego fundado en 2004. Es un grupo líder de entretenimiento en iGaming, que aporta energía, experiencia y creatividad a mercados regulados de todo el mundo. Alberga más de 40 destacados sitios de iGaming —entre ellos PlayUZU— que ofrecen experiencias de casino online seguras, inteligentes y divertidas.

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