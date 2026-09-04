Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 4 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Cienciano – L1 Max
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. UTC – L1 Max
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Betis vs. Real Madrid – ESPN / Disney+
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | Ipswich vs. Liverpool – ESPN
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Stuttgart vs. Colonia – Disney+ Premium
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Genoa vs. Como – ESPN
- Ligue 1 – Francia
12:00 p.m. | Lyon vs. Auxerre – ESPN
2:05 p.m. | PSG vs. Mónaco – ESPN