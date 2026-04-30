Partidos de hoy, jueves 30 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 30 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE ABRIL

Copa Libertadores – Conmebol

5.00 p. m. | Bolívar vs Fluminense

5.00 p. m. | Independiente Rivadavia vs La Guaira

7.00 p. m. | Corinthians vs Peñarol

9.00 p. m. | DIM vs Cusco FC

Copa Sudamericana – Conmebol

5.00 p. m. | Vasco da Gama vs Olimpia

5.00 p.m. | Carabobo vs Blooming

7.00 p. m. | Tigre vs América de Cali

7.30 p. m. | RB Bragantino vs River Plate

9.00 p. m. | Alianza Atlético vs Macará

Europa League

2.00 p. m. | Braga vs Friburgo

2.00 p. m. | Nottingham Forest vs Aston Villa

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