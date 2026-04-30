Partidos de hoy, jueves 30 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 30 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE ABRIL
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Copa Libertadores – Conmebol
5.00 p. m. | Bolívar vs Fluminense
5.00 p. m. | Independiente Rivadavia vs La Guaira
7.00 p. m. | Corinthians vs Peñarol
9.00 p. m. | DIM vs Cusco FC
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Copa Sudamericana – Conmebol
5.00 p. m. | Vasco da Gama vs Olimpia
5.00 p.m. | Carabobo vs Blooming
7.00 p. m. | Tigre vs América de Cali
7.30 p. m. | RB Bragantino vs River Plate
9.00 p. m. | Alianza Atlético vs Macará
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Europa League
2.00 p. m. | Braga vs Friburgo
2.00 p. m. | Nottingham Forest vs Aston Villa