Partidos de hoy, jueves 4 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 4 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 4 DE JUNIO
- Amistoso internacional – FIFA
11:00 a.m. | Irlanda del Norte vs Guinea – Disney+
11:00 a.m. | Eslovenia vs Chipre – Disney+
12:00 p.m. | Andorra vs Liechtenstein – Disney+
12:00 p.m. | Suecia vs Grecia – Disney+
2:00 p.m. | España vs Irak – Disney+
2:10 p.m. | Francia vs Costa de Marfil – ESPN, Disney+