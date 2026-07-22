Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 22 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 22 DE JULIO
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Medellín vs Vasco da Gama – DSports, DGO.
7:30 p.m. | Lanús vs Cienciano – DSports, DGO.
7:30 p.m. | Sporting Cristal vs Bragantino – ESPN, Disney+
- Champions League – UEFA
12:00 p.m. | Omonia Nicosia vs Kairat – Canal Gol Brazil, Cytavision Sports 1
12:30 p.m. | Levski Sofia vs CSU Craiova – Digi Sport 1 Romania, Digi Online
2:00 p.m. | Egnatia Rrogozhine vs Celje – Kanal A, VOYO
- Serie A – Brasil
5:30 p.m. | Coritiba vs Palmeiras – Fanatiz International, Canal del Futbol
7: 30 p.m. | São Paulo vs Athletico-PR – Fanatiz International, Canal del Futbol
7:30 p.m. | Chapecoense vs Flamengo – Fanatiz International, Canal del Futbol
7:30 p.m. | Internacional vs Cruzeiro – Fanatiz International, Canal del Futbol
- MLS – Estados Unidos
6:30 p.m. | Columbus Crew vs NYC FC – Apple TV
6:30 p.m. | Cincinatti vs Whitecaps – Apple TV
6:30 p.m. | New England vs Toronto – Apple TV
6:30 p.m. | Philadelphia vs New York RB – Apple TV
6:30 p.m. | Inter Miami vs Chicago Fire – Apple TV
7:15 p.m. | Charlotte FC vs Atlanta United – Apple TV
7:30 p.m. | Sporting KC vs Minnesota – Apple TV
7:30 p.m. | Dynamo vs DC United – Apple TV
7:30 p.m. | Nashville SC vs vs Montreal – Apple TV
8:30 p.m. | Colorado vs San Diego FC – Apple TV
8:30 p.m. | Austin vs Seattle Sounders – Apple TV
9:30 p.m. | Timbers vs FC Dallas – Apple TV
9:30 p.m. | LAFC vs Real Salt Lake – Apple TV
9:30 p.m. | LA Galaxy vs St. Louis City SC – Apple TV
9:30 p.m. | SJ Earthquakes vs Orlando City – Apple TV
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