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Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, lunes 5 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, LUNES 5 DE OCTUBRE

  • Amistosos internacionales – FIFA

1:45 p.m. | Liechtenstein vs. Gibraltar – Disney+

  • Nations League – UEFA

11:00 a.m. | Chipre vs. Letonia – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Francia vs. Bélgica – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Italia vs. Turquía – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Montenegro vs. Armenia – Disney+

1:45 p.m. | Ucrania vs. Hungría – Disney+

1:45 p.m. | Bosnia-Herzegovina vs. Polonia – Disney+

1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Georgia – Disney+

1:45 p.m. | Rumanía vs. Suecia – ESPN 3, Disney+

  • Liga de Naciones – Concacaf

2:00 p.m. | Guadalupe vs. Santa Lucía – CONCACAF YouTube

4:00 p.m. | Cuba vs. San Cristóbal y Nieves – CONCACAF YouTube

5:00 p.m. | Martinica vs. El Salvador – CONCACAF YouTube

7:00 p.m. | Granda vs. Bonaire – CONCACAF YouTube

7:00 p.m. | Bermudas vs. Barbados – CONCACAF YouTube

7:00 p.m. | Guatemala vs. Surinam – CONCACAF YouTube

9:00 p.m. | Honduras vs. Jamaica – CONCACAF YouTube

  • Liga Profesional – Argentina

2:45 p.m. | Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:00 p.m. | Estudiantes vs. Gimnasia Mendoza – Fanatiz, Disney+, ESPN

7:15 p.m. | Banfield vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports Internacional

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