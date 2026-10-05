Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, lunes 5 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, LUNES 5 DE OCTUBRE
- Amistosos internacionales – FIFA
1:45 p.m. | Liechtenstein vs. Gibraltar – Disney+
- Nations League – UEFA
11:00 a.m. | Chipre vs. Letonia – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Francia vs. Bélgica – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Italia vs. Turquía – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Montenegro vs. Armenia – Disney+
1:45 p.m. | Ucrania vs. Hungría – Disney+
1:45 p.m. | Bosnia-Herzegovina vs. Polonia – Disney+
1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Georgia – Disney+
1:45 p.m. | Rumanía vs. Suecia – ESPN 3, Disney+
- Liga de Naciones – Concacaf
2:00 p.m. | Guadalupe vs. Santa Lucía – CONCACAF YouTube
4:00 p.m. | Cuba vs. San Cristóbal y Nieves – CONCACAF YouTube
5:00 p.m. | Martinica vs. El Salvador – CONCACAF YouTube
7:00 p.m. | Granda vs. Bonaire – CONCACAF YouTube
7:00 p.m. | Bermudas vs. Barbados – CONCACAF YouTube
7:00 p.m. | Guatemala vs. Surinam – CONCACAF YouTube
9:00 p.m. | Honduras vs. Jamaica – CONCACAF YouTube
- Liga Profesional – Argentina
2:45 p.m. | Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports Internacional
5:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports Internacional
5:00 p.m. | Estudiantes vs. Gimnasia Mendoza – Fanatiz, Disney+, ESPN
7:15 p.m. | Banfield vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports Internacional