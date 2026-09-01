Partidos de hoy, martes 1 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 1 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Atlético Grau vs Melgar – L1 MAX
- Copa Alemania
1:45 p.m. | HEBC Hamburg vs Borussia Dortmund – Sky GO
- Copa de Italia
11:00 a.m. | Parma vs Cremonese – DIRECTV Sports, DGO
2:00 p.m. | Torina vs Monza – DIRECTV Sports, DGO
- Copa de Brasil
7:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Cruzeiro – DirecTV Sports, SporTV, Premiere