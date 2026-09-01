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Deportes

Partidos de hoy, martes 1 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 1 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 1 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Atlético Grau vs Melgar – L1 MAX

  • Copa Alemania

1:45 p.m. | HEBC Hamburg vs Borussia Dortmund – Sky GO

  • Copa de Italia

11:00 a.m. | Parma vs Cremonese – DIRECTV Sports, DGO

2:00 p.m. | Torina vs Monza – DIRECTV Sports, DGO

  • Copa de Brasil

7:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Cruzeiro – DirecTV Sports, SporTV, Premiere

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