X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, martes 14 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 14 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 14 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 14 DE JULIO

  • Copa del Mundo

2:00 p.m. | Francia vs España – América TV, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN

  • Champions League – UEFA

11:00 a.m. | Inter Club d’Escaldes vs Lincoln Red Imps – OneFootball

12:00 p.m. | Riga vs Arabat-Armenia – OneFootball

2:00 p.m. | Shamrock Rovers vs Floriana FC – OneFootball

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo