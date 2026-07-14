Partidos de hoy, martes 14 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 14 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 14 DE JULIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | Francia vs España – América TV, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN
- Champions League – UEFA
11:00 a.m. | Inter Club d’Escaldes vs Lincoln Red Imps – OneFootball
12:00 p.m. | Riga vs Arabat-Armenia – OneFootball
2:00 p.m. | Shamrock Rovers vs Floriana FC – OneFootball