Partidos de hoy, martes 21 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 21 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 21 DE JULIO
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Nacional vs Tigre – ESPN
7:30 p.m. | UCV vs Santos – DSports, DGO
- Champions League – UEFA
11:00 a.m. | Mjallby vs Lincoln Red Imps – OneFootball
12:00 p.m. | AGF Aarhus vs Lech Poznan – OneFootball
1:00 p.m. | KI Klaksvik vs Kauno Zalgiri – OneFootball
1:00 p.m. | FC Thun vs Dinamo Zagreb – OneFootball
- Conference League – UEFA
12:00 p.m. | IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn – OneFootball
- Serie A – Brasil
5:30 p.m. | Atlético Minero vs Bahía – L1 Play