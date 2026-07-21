X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, martes 21 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 21 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 21 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 21 DE JULIO

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Nacional vs Tigre – ESPN

7:30 p.m. | UCV vs Santos – DSports, DGO

  • Champions League – UEFA

11:00 a.m. | Mjallby vs Lincoln Red Imps – OneFootball

12:00 p.m. | AGF Aarhus vs Lech Poznan – OneFootball

1:00 p.m. | KI Klaksvik vs Kauno Zalgiri – OneFootball

1:00 p.m. | FC Thun vs Dinamo Zagreb – OneFootball

  • Conference League – UEFA

12:00 p.m. | IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn – OneFootball

  • Serie A – Brasil

5:30 p.m. | Atlético Minero vs Bahía – L1 Play

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo