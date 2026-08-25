Partidos de hoy, martes 25 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 25 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 25 DE AGOSTO
- Copa de la Liga – Perú
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs UTC – YouTube Bicolor+
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Valencia vs Betis – ESPN
- Champions League – UEFA
11.45 a. m. | Sabah Baku vs H. Beer Sheva – ESPN
2:00 p.m. | LASK vs Celtic – ESPN
2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Nijmegen – ESPN
- Copa Libertadores – Conmebol
7.30 p.m. | Independiente del Valle vs Tolima – ESPN