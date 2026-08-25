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Partidos de hoy, martes 25 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 25 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 25 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 25 DE AGOSTO

  • Copa de la Liga – Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs UTC – YouTube Bicolor+

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Valencia vs Betis – ESPN

  • Champions League – UEFA

11.45 a. m. | Sabah Baku vs H. Beer Sheva – ESPN

2:00 p.m. | LASK vs Celtic – ESPN

2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Nijmegen – ESPN

  • Copa Libertadores – Conmebol

7.30 p.m. | Independiente del Valle vs Tolima – ESPN

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