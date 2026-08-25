Campaña solidaria de Latina y Perú Pendiente beneficia a más de 250 familias en Ollantaytambo

Para combatir las extremas condiciones climáticas, la alianza entre Latina Televisión y la ONG Perú Pendiente entregó ropa de abrigo y frazadas a más de 250 familias vulnerables de la comunidad de Primavera, en Ollantaytambo. Esta cruzada humanitaria logró movilizar cerca de diez toneladas de suministros, de las cuales ocho fueron recolectadas gracias a la masiva participación ciudadana durante la campaña pública realizada en julio en los exteriores del canal.

El éxito de esta entrega contra el friaje fue posible por el respaldo estratégico de aliados corporativos como Latam Perú, Nastizol y Laboratorios Bagó. Estas empresas transformaron su apoyo en acciones concretas; por ejemplo, el equipo de Bagó donó y gestionó directamente 600 frazadas, mientras que la aerolínea facilitó el traslado aéreo de un contingente de más de 30 voluntarios hacia la zona de intervención en Cusco.

Como principal innovación en esta jornada de asistencia, la iniciativa integró por primera vez un servicio de atención médica gratuita para los pobladores. Decenas de niños y adultos fueron evaluados por profesionales de la salud, lo que permitió no solo atender cuadros clínicos inmediatos, sino también levantar un diagnóstico sanitario de la comunidad para diseñar futuras estrategias médicas preventivas.

Más allá de las toneladas de abrigo distribuidas, esta intervención integral deja una red de apoyo consolidada que busca brindar soluciones sostenibles y mejorar la calidad de vida en las comunidades altoandinas más alejadas del país.

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