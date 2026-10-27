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Partidos de hoy, martes 27 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 27 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 27 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 27 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs Sport Huancayo – L1 MAX

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Sassuolo vs Lazio – ESPN 2, Disney Plus

2:45 p.m. | Torino vs Como – Disney Plus

2:45 p.m. | Roma vs Cagliari – ESPN 2, Disney Plus

  • Copa de la Liga – Inglaterra

2:45 p.m. | Bradford City vs Peterborough United – Disney Plus

3:00 p.m. | Fleetwood Town vs Arsenal – ESPN, Disney Plus

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia – TyC Sports

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