Partidos de hoy, martes 27 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 27 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 27 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Juan Pablo II vs Sport Huancayo – L1 MAX
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Sassuolo vs Lazio – ESPN 2, Disney Plus
2:45 p.m. | Torino vs Como – Disney Plus
2:45 p.m. | Roma vs Cagliari – ESPN 2, Disney Plus
- Copa de la Liga – Inglaterra
2:45 p.m. | Bradford City vs Peterborough United – Disney Plus
3:00 p.m. | Fleetwood Town vs Arsenal – ESPN, Disney Plus
- Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia – TyC Sports