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Partidos de hoy, martes 29 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 29 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 29 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

  • Amistosos internacionales – FIFA

7:00 p.m. | Estados Unidos vs Chile – Disney+

8:00 p.m. | México vs Perú – TV360

  • Nations League – UEFA

11:00 a.m. | Moldavia vs Islas Feroe – Disney+

11:00 a.m. | Finlandia vs Bielorrusia – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Eslovenia vs Macedonia del Norte – Disney+

1:45 p.m. | España vs Croacia – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | República Checa vs Inglaterra – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | San Marino vs Albania – Disney+

1:45 p.m. | Escocia vs Suiza – Disney+

1:45 p.m. | Eslovaquia vs Kazajistán – Disney+

1:45 p.m. | Luxemburgo vs Islandia – Disney+

1:45 p.m. | Bulgaria vs Estonia – Disney+

  • Nations League – Concacaf

2:00 p.m. | Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos – Concacaf YouTube

3:00 p.m. | Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bahamas – Concacaf YouTube

4:00 p.m. | Guayana Francesa vs San Martín – Concacaf YouTube

6:00 p.m. | Anguila vs Aruba – Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Belice vs San Vicente y Granadinas – Concacaf Youtube

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