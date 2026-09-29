Partidos de hoy, martes 29 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 29 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
- Amistosos internacionales – FIFA
7:00 p.m. | Estados Unidos vs Chile – Disney+
8:00 p.m. | México vs Perú – TV360
- Nations League – UEFA
11:00 a.m. | Moldavia vs Islas Feroe – Disney+
11:00 a.m. | Finlandia vs Bielorrusia – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Eslovenia vs Macedonia del Norte – Disney+
1:45 p.m. | España vs Croacia – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | República Checa vs Inglaterra – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | San Marino vs Albania – Disney+
1:45 p.m. | Escocia vs Suiza – Disney+
1:45 p.m. | Eslovaquia vs Kazajistán – Disney+
1:45 p.m. | Luxemburgo vs Islandia – Disney+
1:45 p.m. | Bulgaria vs Estonia – Disney+
- Nations League – Concacaf
2:00 p.m. | Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos – Concacaf YouTube
3:00 p.m. | Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bahamas – Concacaf YouTube
4:00 p.m. | Guayana Francesa vs San Martín – Concacaf YouTube
6:00 p.m. | Anguila vs Aruba – Concacaf YouTube
9:00 p.m. | Belice vs San Vicente y Granadinas – Concacaf Youtube