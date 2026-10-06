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Partidos de hoy, martes 6 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 6 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 6 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 6 DE OCTUBRE

  • Amistosos internacionales – FIFA

9:00 a.m. | Uruguay vs India – DSports, DGO, AUF TV

12:00 p.m. | Venezuela vs Jordania – Televen

6:00 p.m. | Argentina vs Benín . DSports, DGO, Paramount+, DAZN

6:45 p.m. | Colombia vs Perú – América TV, América tvGO, Bicolor+

7:00 p.m. | Estados Unidos vs Canadá – Disney+

  • Copa Caliente – Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Sport Boys – Bicolor+

  • Nations League – UEFA

9:00 a.m. | Kazajistán vs Islas Feroe – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Croacia vs España – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Inglaterra vs Repúblic Checa – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Escocia vs Eslovenia – Disney+

1:45 p.m. | Suiza vs Macedonia del Norte – ESPN 3, Disney+

1:45 p.m. | Luxemburgo vs Bulgaria – Disney+

1:45 p.m. | Albania vs San Marino – Disney+

1:45 p.m. | Moldavia vs Eslovaquia – Disney+

1:45 p.m. | Biolorrusia vs Finlandia – Disney+

1:45 p.m. | Estonia vs Islandia – Disney+

  • Liga de Naciones – Concacaf

2:00 p.m. | Montserrat vs Islas Turcas y Caicos – Concacaf YouTube

3:00 p.m. | Saint-Martin vs Bahamas – Concacaf YouTube

4:00 p.m. | San Vicente y Granadinas vs Sint Maarten – Concacaf YouTube

6:00 p.m. | Antigua y Barbuda vs Aruba – Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Guayana Francesa vs Belice – Concacaf YouTube

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