Construye tu casa con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.05% mensual 

Levantar un piso más o renovar los ambientes del hogar implica una inversión considerable. Te contamos cómo funciona el préstamo para construcción de Prestamype, qué ventajas ofrece y qué requisitos debes cumplir para solicitarlo.

El sueño de la casa propia rara vez se concreta de una sola vez. Un segundo piso, un dormitorio sin terminar o una cocina que necesita renovarse suelen esperar hasta que haya recursos disponibles. Para esos casos existe el préstamo para construcción, una alternativa que brinda el capital necesario para seguir adelante con la obra.

Con este préstamo se puede cubrir la compra de materiales y herramientas, además del pago a los trabajadores. Por ello, Prestamype pone a disposición préstamos para terminar o remodelar una vivienda, con montos elevados y tasas competitivas. Además, la evaluación contempla a personas que están en Infocorp o que no tienen historial crediticio.

Beneficios del préstamo de PrestamypeBeneficios del préstamo de Prestamype

Cuando se construye o remodela, no basta con conseguir el dinero: las condiciones deben ajustarse al presupuesto y al tipo de obra. En ese sentido, el préstamo para construcción de Prestamype plantea distintas alternativas de montos, plazos y formas de pago. Estos son sus principales beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa competitiva : interés mensual desde 1.05%.

Plazos de pago : entre 1 y 10 años, con posibilidad de renovación a futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible : Prestamype no rechaza al solicitante solo por figurar en Infocorp o carecer de historial crediticio.

Desembolso rápido : en promedio, 15 días.

Cronogramas a medida : el cliente elige cómo amortizar el capital a lo largo del préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Gracias a estas características, el financiamiento puede adaptarse a cada fase de la construcción, desde un arreglo puntual hasta una obra de mayor inversión.

Requisitos para acceder al préstamo

El requisito principal es contar con un inmueble que pueda quedar en garantía, ya sea una casa, un departamento, un terreno, una oficina o un local comercial. Este debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) para acceder a este préstamo para construcción.

Asimismo, la propiedad no puede tener problemas legales ante la Municipalidad o los Registros Públicos y debe encontrarse en las zonas de cobertura de Prestamype, entre ellas Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

Prestamype plantea condiciones acordes con el perfil y la capacidad de pago de cada persona, para que pueda honrar sus cuotas fijas mensuales en las fechas pactadas.

¿Quieres terminar de construir o remodelar tu vivienda?

Si el proyecto de tu vivienda se detuvo por falta de recursos, quizá sea momento de explorar las alternativas de financiamiento. INGRESA AQUÍ para precalificar a un préstamo para construcción con garantía hipotecaria de Prestamype y conocer las condiciones que podrías obtener según tu perfil y tu inmueble.