Asesinan a balazos a joven de 19 años que estaba trabajando como repartidor de delivery

En los exteriores del Mercado 2 de Surquillo, un joven de 19 años fue asesinado a balazos. De acuerdo a testigos, dos sujetos llegaron al lugar e iniciaron con los disparos. El muchacho intentó escapar, pero se vio acorralado y quedó tendido en la vereda. Allí fue finalmente rematado por los delincuentes que dejaron once casquillos regados en la vía pública.

El ciudadano de nacionalidad venezolana, Jonathan Carrillo, fue abatido. Él estaba en compañía de un amigo, Greiger Jiménez, quien resultó herido en la espalda producto de los disparos y, luego, llevado de inmediato al Hospital Casimiro Ulloa. En estos momentos se encuentra en UCI luchando por su vida.

La familia del joven asesinado, que llegó a nuestro país hace un mes, exige justicia. Él se desempeñaba como repartidor de delivery. Precisamente, cuando fue abatido, tenía una mochila de la empresa para la cual trabajaba. Los peritos de criminalística llegaron al lugar para comenzar con las diligencias. En la esquina hay una cámara de videovigilancia, por lo que esas imágenes van a ser vitales para identificar y atrapar a los responsables.

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