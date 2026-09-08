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Deportes

Partidos de hoy, martes 8 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 8 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 8 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Fluminense vs Platense – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Santa Fe vs Vasco da Gama – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Sao Paulo – ESPN, Disney+

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | AEK vs LASK – ESPN 5, Disney+

11:45 a.m. | Brujas vs Aston Villa – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Villarreal – ESPN 6, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Inter de Milan – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Lille vs Betis – ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Porto vs Manchester City – ESPN 5, Disney+

  • Mundial Femenino Sub 20 – FIFA

8:00 a.m. | Benín vs Argentina – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

8:00 a.m. | Brasil vs Canadá – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

11:00 a.m. | Inglaterra vs Tanzania – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

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