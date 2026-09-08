Partidos de hoy, martes 8 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 8 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Fluminense vs Platense – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Santa Fe vs Vasco da Gama – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Sao Paulo – ESPN, Disney+
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | AEK vs LASK – ESPN 5, Disney+
11:45 a.m. | Brujas vs Aston Villa – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Villarreal – ESPN 6, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Inter de Milan – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Lille vs Betis – ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Porto vs Manchester City – ESPN 5, Disney+
- Mundial Femenino Sub 20 – FIFA
8:00 a.m. | Benín vs Argentina – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
8:00 a.m. | Brasil vs Canadá – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
11:00 a.m. | Inglaterra vs Tanzania – DSports, DGO, Paramount+, DAZN