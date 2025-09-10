Partidos de hoy, miércoles 10 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 10 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
- Copa de Brasil
7:30 p.m. | Corinthians vs. Athletico Paranaense – Globo Internacional
- Mundial Clubes Juvenil – España
3:00 p.m. | Racing Club vs. FC Barcelona – Disney+ Premium
- Liga de Colombia
7:30 p.m. | Millonarios vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele
- Copa AUF – Uruguay
6:30 p.m. | Peñarol vs. Liverpool FC – Disney+ Premium, GolTV