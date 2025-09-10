Temas
Partidos de hoy, miércoles 10 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 10 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

  • Copa de Brasil

7:30 p.m. | Corinthians vs. Athletico Paranaense – Globo Internacional

  • Mundial Clubes Juvenil – España

3:00 p.m. | Racing Club vs. FC Barcelona – Disney+ Premium

  • Liga de Colombia

7:30 p.m. | Millonarios vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele

  • Copa AUF – Uruguay

6:30 p.m. | Peñarol vs. Liverpool FC – Disney+ Premium, GolTV

