Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 19 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE
- Perú – Liga 1
15:00 | Atlético Grau vs Sporting Cristal
- Brasil – Brasileirao
17:30 | Palmeiras vs Vitória
19:30 | Fluminense vs Flamengo
19:30 | Grêmio vs Vasco da Gama
19:30 | Santos vs Mirassol
- Chile – Primera División de Chile
18:00 | Santiago Wanderers vs Cobreloa
- Colombia – Liga BetPlay
18:30 | Atlético Bucaramanga vs Santa Fe
20:30 | Junior vs Medellín