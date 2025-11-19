Temas
Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 19 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

  • Perú – Liga 1

15:00 | Atlético Grau vs Sporting Cristal

  • Brasil – Brasileirao

17:30 | Palmeiras vs Vitória
19:30 | Fluminense vs Flamengo
19:30 | Grêmio vs Vasco da Gama
19:30 | Santos vs Mirassol

  • Chile – Primera División de Chile

18:00 | Santiago Wanderers vs Cobreloa

  • Colombia – Liga BetPlay

18:30 | Atlético Bucaramanga vs Santa Fe
20:30 | Junior vs Medellín

