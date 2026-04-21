Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 21 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 21 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Agustín Sosa
Agustín Sosa
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 21 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 21 DE ABRIL

  • Premier League – Inglaterra

2.00  p. m. | Brighton vs Chelsea – ESPN, Disney+

  • Championship – Inglaterra

1.45 p. m. | Leicester vs Hull City – ESPN 5, Disney+

  • Copa de Francia

2.10 p. m. | Lens vs Toulouse – D Sports 4, DGO

  • Copa de Brasil

5.15 p. m. | Sao Paulo vs Juventude –  D Sports, DGO

  • Copa Italia

2.00 p. m. | Inter de Milán vs Como – D Sports 2, DGO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo