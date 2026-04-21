Partidos de hoy, miércoles 21 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 21 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 21 DE ABRIL
- Premier League – Inglaterra
2.00 p. m. | Brighton vs Chelsea – ESPN, Disney+
- Championship – Inglaterra
1.45 p. m. | Leicester vs Hull City – ESPN 5, Disney+
- Copa de Francia
2.10 p. m. | Lens vs Toulouse – D Sports 4, DGO
- Copa de Brasil
5.15 p. m. | Sao Paulo vs Juventude – D Sports, DGO
- Copa Italia
2.00 p. m. | Inter de Milán vs Como – D Sports 2, DGO