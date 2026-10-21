Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 21 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Palmeiras vs Fluminense – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro – ESPN, Disney+, DSports, DGO
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Lille vs Galatasaray – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Como vs Manchester United – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Bayern Munich vs Arsenal – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Aston Villa vs Viking – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Inter vs Shakhtar – ESPN 5, Disney
2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs LASK – Disney
2:00 p.m. | Brujas vs Lens – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs RB Leipzig – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Real Betis vs Feyenoord – Disney+
- LaLiga – España
1:00 p.m. | Levante vs Athletic Bilbao – DSports