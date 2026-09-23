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Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 23 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | ADT vs Cienciano – L1 MAX

  • Juegos Odesur

10:00 a.m. | Perú vs Argentina – DSports, DGO

1:00 p.m. | Paraguay vs Chile – DSports, DGO

  • Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. | Servette vs Lyon – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Leuven vs AS Roma – Disney+

2:00 p.m. | Chelsea vs Austria Viena – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Barcelona vs Paris FC – Disney+

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