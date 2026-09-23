Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 23 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | ADT vs Cienciano – L1 MAX
- Juegos Odesur
10:00 a.m. | Perú vs Argentina – DSports, DGO
1:00 p.m. | Paraguay vs Chile – DSports, DGO
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | Servette vs Lyon – ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Leuven vs AS Roma – Disney+
2:00 p.m. | Chelsea vs Austria Viena – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Barcelona vs Paris FC – Disney+