Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 26 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE
- Chammpions League
12:45 | Paphos vs Monaco
12:45 | København vs Kairat
15:00 | Liverpool vs PSV
15:00 | Eintracht Frankfurt vs Atalanta
15:00 | Arsenal vs Bayern München
15:00 | Sporting CP vs Club Brugge
15:00 | PSG vs Tottenham Hotspur
15:00 | Atlético Madrid vs Internazionale
15:00 | Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
- Argentina – Liga Profesional
19:30 | Lanús vs Tigre
- Brasil – Brasileirao
17:00 | RB Bragantino vs Fortaleza
- Chile – Primera División de Chile
16:00 | San Marcos vs Cobreloa
18:30 | Deportes Concepción vs Copiapó
- Colombia – Liga BetPlay
18:30 | Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF
20:30 | Atlético Nacional vs Junior