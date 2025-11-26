Temas
Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 26 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE

  • Chammpions League

12:45 | Paphos vs Monaco
12:45 | København vs Kairat
15:00 | Liverpool vs PSV
15:00 | Eintracht Frankfurt vs Atalanta
15:00 | Arsenal vs Bayern München
15:00 | Sporting CP vs Club Brugge
15:00 | PSG vs Tottenham Hotspur
15:00 | Atlético Madrid vs Internazionale
15:00 | Olympiakos Piraeus vs Real Madrid

  • Argentina – Liga Profesional

19:30 | Lanús vs Tigre

  • Brasil – Brasileirao

17:00 | RB Bragantino vs Fortaleza

  • Chile – Primera División de Chile

16:00 | San Marcos vs Cobreloa
18:30 | Deportes Concepción vs Copiapó

  • Colombia – Liga BetPlay

18:30 | Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF
20:30 | Atlético Nacional vs Junior

